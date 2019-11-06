Козлов я Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 489

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:44 Цитата: elektron:

Тогда вопрос по другому, кого победил Казахстан?

А Казахстан всех победил. Это же уникальное государство. Осталось Каспийское море выкопать. Даже с если с Китаем будем воевать - то победим! Отдадут они нам в плен миллионов 50-100 китайцев и все...