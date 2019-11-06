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≡ Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание рабочей группы, на котором предложили переименовать улицу Чекмарева в улицу имени председателя мажилиса Орала Мухамеджанова прошло в маслихате Костаная 1 ноября. На нем же назначили дату общественных слушаний - 14 ноября.
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§ Козлов я
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но история будет по-новой определяться


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§ Сталкер
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.11.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///но история будет по-новой определяться
Просто интересно, оратор вообще в адеквате?!...
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§ 3DO
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1957
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 06.11.19 - 20:23
Комментарий удален модератором.
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§ Nikola_Esil
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Nikola_Esil


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Сообщений: 32
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 06.11.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему бы не установить там памятник алаш-ординцам, которые добивались автономии республики и положили за свое мнение головы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36666

Т.е. есть вариант, что через n-лет Аблязова могут признать героем, который боролся с действующей коррупционной властью и был изгнан за свои мысли? В его честь поставят памятник и назовут улицу? Каждый переписывает историю как ему надо. Сегодня - сепаратисты, завтра - герои. Добро пожаловать в антиутопию Дж. Оруэлла.
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Аблязова могут признать героем, который боролся с действующей коррупционной властью//

некорректное сравнение) Алаш-ординцы боролись за независимый Казахстан но в состав ( пока что ) единой белой империи то есть в союзе с белыми,Чекмарёв и иже с ним боролись за хлеб для осажденной Москвы) боевик Иманов с 16 года боролся сначала против царской администрации а потом как тот Махно решил "перейти" к красным и бороться против Алаш орды и белых) то есть каша была ещё та)
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§ yudjin
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
yudjin


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Сообщений: 6191
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное осеннее обострение у ономастов.
Никак им неймётся история Кустаная. Тарана стёрли с лица города и области, следующего нашли?
Цитата:
поскольку Чекмарев для истории Костаная и современного Казахстана уже идеологического веса не имеет.

тогда уж не лицемерте со скудоумным знанием истории и стирайте с карты имя Омара Досжанова, поскольку он стал вторым после Чекмарёва председателем ревкома.

Цитата:
Вот, скажем, стоит в Костанае памятник Тарану. Почему он?

А что товарищ Копеш молчит про сподвижника Лаврентия Тарана Амангельды Иманова? Его бюст глаза не мозолит?

Да и по-людски не стыдно так подло поступать с человеком, который потерял сына в боях за Ленинград, который умер не в революционные годы, а в 1981 году и похоронен в Рудном. Наверняка живы здесь родственники, каково им понимать, что дед уже "уже идеологического веса не имеет".
А, товарищ Копеш, как бы вы смотрели ему в глаза, дожил бы он до наших дней?


Какое-то скотское ощущение от всего этого, вам не кажется?
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§ pensioner
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 06.11.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель переименовании одна -вытравить все, что связано с установлением советской власти в Казахстане.
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§ Victor Yang
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12104
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.11.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что великого сделал депутат? Хватит уже возвеличивать чиновников!
Цитата:
pensioner:
Цель переименовании одна -вытравить все, что связано с установлением советской власти в Казахстане.

Если бы. Амангельды никуда не делся.
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//стирайте с карты имя Омара Досжанова//

Думаю и до него дело дойдет и до сарбаза Амангельды он только вот протеворечивая фигура,в 16 году во время восстания против царской власти он был как бы на национальных позициях а потом решил что он коммунист,ни одна страна на постсоветском пространстве не осталась за свое красное прошлое, даже Россияне и те прут за свое белое величие,историю переписывают победители....
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§ Змея Подколодная
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.11.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот, скажем, стоит в Костанае памятник Тарану. Почему он?

Мда....
Цитата:
но история будет по-новой определяться.

Ошибаетесь. Историю нельзя определить по новому, ибо это история. Историю нельзя переписать.
Разум когда нибудь победит?
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§ yudjin
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ни одна страна на постсоветском пространстве не осталась за свое красное прошлое

не надо желаемое выдавать за действительное!
В БелАруси никто звёзды и гербы с домов не срывает, памятники не рушит, названия улиц, заводов и фабрик не вычеркивает. Был- видел.
И кстати, это ЕДИНСТВЕННАЯ страна бывшего союза, которая празднует день независимости (3 июля) в день освобождения столицы от фашистов, потому что каждый третий житель страны погиб в ту войну...войну под красным флагом, с той идеологией и строем, благодаря которым победили.
Ну а другим видимо ценить нечего... ни общую историю, ни общих героев - земляков, ни память...
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//надо желаемое выдавать за действительное/

Ой БелАруссия это отдельная история)) и КГБ там в силе и генсек остался) европейский КНДР в пример приводить такое себе дело) тоже там был,впечатления спорные)

Цитата-//а другим видимо ценить нечего... ни общую историю, ни общих героев - земляков, ни память//


Историю пишут победители) вон и барельефы Колчаку и Маннергейму в Питере пытались (пробно) установить) пока не прошло) вот и у нас)



Честно я против и белых и красных как сил разобщающих современное общество по группировкам,нужно искать что-то другое.....
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§ Змея Подколодная
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я против и белых и красных

Дык, вся палитра красок к Вашим услугам, Вам какой цвет больше нравится?
Цитата:
Историю пишут победители)

А кого победили наши местные ономасты?
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§ Гога
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1585
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А название улицы в честь врача Герасимова официально утвердили ?
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