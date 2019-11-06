Очередное осеннее обострение у ономастов.

Никак им неймётся история Кустаная. Тарана стёрли с лица города и области, следующего нашли?

Цитата: поскольку Чекмарев для истории Костаная и современного Казахстана уже идеологического веса не имеет.

тогда уж не лицемерте со скудоумным знанием истории и стирайте с карты имя Омара Досжанова, поскольку он стал вторым после Чекмарёва председателем ревкома.



Цитата: Вот, скажем, стоит в Костанае памятник Тарану. Почему он?

А что товарищ Копеш молчит про сподвижника Лаврентия Тарана Амангельды Иманова? Его бюст глаза не мозолит?



Да и по-людски не стыдно так подло поступать с человеком, который потерял сына в боях за Ленинград, который умер не в революционные годы, а в 1981 году и похоронен в Рудном. Наверняка живы здесь родственники, каково им понимать, что дед уже "уже идеологического веса не имеет".

А, товарищ Копеш, как бы вы смотрели ему в глаза, дожил бы он до наших дней?





Какое-то скотское ощущение от всего этого, вам не кажется?