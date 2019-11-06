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≡ Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан оказался одной из двух стран, которые испытывают самые серьёзные ухудшения показателей свободы интернета. Об этом говорится в новом докладе международной правозащитной организации Freedom House.
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§ abaika95
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой как нехорошо то) а что там в самой свободной стране на свете с этими показателями?)


Цитата-//Ситуация со свободой интернета в США ухудшилась. Правоохранительные органы и миграционные службы США стали чаще вести мониторинг граждан в социальных сетях и проводить необоснованные проверки электронных устройств у путешествующих//

Ужас какой)

//В ряде вызывающих беспокойство случаев мониторинг был направлен на защищаемую Конституцией деятельность, такую как мирные собрания и работа журналистов. Вокруг основных политических событий вновь распространялась дезинформация, которая все чаще исходила изнутри страны//

Так и чем Китай существенно отличается от США по тотальной слежке и цензуре?) То что в Поднебесной народу просто больше поэтому и показетели выпуклей?)
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§ Козлов я
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Мурзилка
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а что там в самой свободной стране на свете с этими показателями?

Скоро узнаем, сейчас "эксперты" проснутся)
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§ drakon
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17747
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец - то, в Тройку "передовых"
стран, вошёл - Казахстан... :-o :oops:
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§ maxsaf
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Скоро узнаем, сейчас "эксперты" проснутся)

Средне (С)
:lol:
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§ юля елиссева
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суданец с казахстанцем браться навек!
Цитата:
abaika95:
/Ситуация со свободой интернета в США ухудшилась.

Абайка, эта аргументация в стиле - "а у зато у вас в США негров линчуют", вызывает только смех. Неужели методички с правилами аргументации оппонентам у вас еще со времен совка?
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§ abaika95
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наконец - то, в Тройку "передовых"стран, вошёл - Казахстан..//


Дедушка Дракон в какую тройку вы о чем?) Начало списка и его концовка есть в статье)
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§ abaika95
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Неужели методички с правилами аргументации оппонентам//


А что до меня тут кто то писал чтобы я ему оппонировал?) Мысли вслух и только) если у вас они вызывают смех,посмейтесь и пройдет)
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§ maxsaf
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что до меня тут кто то писал чтобы я ему оппонировал

Да, писал. Фридом хаус ))
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§ Мурзилка
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вы сегодня меня вообще удивляете)
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§ maxsaf
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Вы сегодня меня вообще удивляете)

Заходите на форум почаще - буду удивлять и завтра и вчера ))
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§ Мурзилка
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 06.11.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Постараюсь, в свободное от работы время)))
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§ abaika95
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да, писал. Фридом хаус//


Нет не он) их доклад) а писали

Цитата-//передает Informburo.kz.//

И забыли рассказать о самой демократичной стране в мире и их интернет-свободе) я вот дополнил) и никто мне тут пока не оппонировал))
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§ Тот самый
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой как нехорошо то) а что там в самой свободной стране на свете с этими показателями?)


Ой-ё-ёй! Это ж надо было так плохо подготовиться! В первом абзаце ссылка была, там на сайте и полный отчёт доступен и карта со странами. Так вот у "самой свободной" США рейтинг free и баллов близко к 100, а Казахстан таки вошёл в топ not-free.




Понятное дело, что во всех странах следят для безопасности, в контртеррористических мерах и пр., делают они это НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Но только у нас целый год подряд каждый вечер в 21:30 отключали YouTube и Telegram. И ладно бы признали это, а то все министры валяли дурака. "Виновато оборудование провайдеров". А во время митингов отключали интернет и сотовую связь, чем создавали огромные неудобства миллионам жителей.

[Исправлено: Тот самый, 06.11.2019 - 22:14]
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