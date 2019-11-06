Цитата: abaika95:

Ой как нехорошо то) а что там в самой свободной стране на свете с этими показателями?)



Ой-ё-ёй! Это ж надо было так плохо подготовиться! В первом абзаце ссылка была, там на сайте и полный отчёт доступен и карта со странами. Так вот у "самой свободной" США рейтинг free и баллов близко к 100, а Казахстан таки вошёл в топ not-free.









Понятное дело, что во всех странах следят для безопасности, в контртеррористических мерах и пр., делают они это НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Но только у нас целый год подряд каждый вечер в 21:30 отключали YouTube и Telegram. И ладно бы признали это, а то все министры валяли дурака. "Виновато оборудование провайдеров". А во время митингов отключали интернет и сотовую связь, чем создавали огромные неудобства миллионам жителей.



[Исправлено: Тот самый, 06.11.2019 - 22:14]