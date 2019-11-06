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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.11.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белое платьице куплю. Цена?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//--Нет , только лирика мировая!//

Шаганэ ты моя Шаганэ
Потому что я с севера что-ли
Я готов рассказать тебе поле
Про волнистую рожь при луне
Шаганэ ты моя Шаганэ

Цитата-//2-3 нед,цена не малая))//

Не малая это сколько?)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1584
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Нет , дорогой , вы таких не читали даже .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нет , дорогой , вы таких не читали даже/


Так я вас дорогой вроде ни о чем и не спрашивал)) просто стих лиричный вспомнил)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми все забываю спросить ну как у вас решилось с работой то?) Трудоустроились?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1584
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какие стихи читал?) Небось что-нибудь из "лагерного"?)
----А это кто спрашивал ?? Память подводит ??
:-(
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4298
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.11.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не малая это сколько?)

Зависит от размера,сложности.
От 60-130 тыс
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Память подводит ??//

//abaika95:из "лагерного"?)---Нет , только лирика мировая//


Так вы дорогой уже один раз отвечали на мой вопрос) решили дополнить?) Или память подвела?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Зависит от размера,сложности.От 60-130 тыс//


"Удивленный свист"))
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4298
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.11.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Поясните
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поясните//

Поясняю) ни разу не умоляю ваш труд и не насмехаюсь над суммой ) просто не ожидал что сумма может быть под 130 тыш) хотя на то оно и хендмейд или как там чтобы столько стоить)
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