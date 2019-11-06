abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5396





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1436

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:45 Цитата-//Поясните//



Поясняю) ни разу не умоляю ваш труд и не насмехаюсь над суммой ) просто не ожидал что сумма может быть под 130 тыш) хотя на то оно и хендмейд или как там чтобы столько стоить)