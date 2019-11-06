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≡ "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое 5 ноября возле Центрального рынка на ул. Победы, в редакцию "НГ" прислал читатель.

По его словам, на перекрестке стоит знак "Остановка запрещена", но почему-то он касается не всех.
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§ abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//о бездействии властей АНОНИМНО???//


Канадских?)
Профайл
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