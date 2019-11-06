Nikola_Esil Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 32

Регистрация: 06.11.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:43 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36666 Почему бы не установить там памятник алаш-ординцам, которые добивались автономии республики и положили за свое мнение головы.Источник:

Т.е. есть вариант, что через n-лет Аблязова могут признать героем, который боролся с действующей коррупционной властью и был изгнан за свои мысли? В его честь поставят памятник и назовут улицу? Каждый переписывает историю как ему надо. Сегодня - сепаратисты, завтра - герои. Добро пожаловать в антиутопию Дж. Оруэлла.