/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание рабочей группы, на котором предложили переименовать улицу Чекмарева в улицу имени председателя мажилиса Орала Мухамеджанова прошло в маслихате Костаная 1 ноября. На нем же назначили дату общественных слушаний - 14 ноября.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но история будет по-новой определяться


Профайл

§ Сталкер
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.11.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///но история будет по-новой определяться
Просто интересно, оратор вообще в адеквате?!...
Профайл Посетить вебсайт

§ 3DO
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1957
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 06.11.19 - 20:23
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Nikola_Esil
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 06.11.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему бы не установить там памятник алаш-ординцам, которые добивались автономии республики и положили за свое мнение головы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36666

Т.е. есть вариант, что через n-лет Аблязова могут признать героем, который боролся с действующей коррупционной властью и был изгнан за свои мысли? В его честь поставят памятник и назовут улицу? Каждый переписывает историю как ему надо. Сегодня - сепаратисты, завтра - герои. Добро пожаловать в антиутопию Дж. Оруэлла.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 2
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх