Yorik Незаконная вырубка леса “в законе” #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 731

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:51 Комменты живо иллюстрируют статью Юджина про хайп. Кто, про что и для чего - не важно, главное что-то писать



Г-н "Я" не зная конкретно эту делянку - говорит о том, что автор неправ и приводит определение одного из видов вырубки.

Г-н "Мститель" специально зарегался, прочитал это определение и решил что оно из конкретного документа и речь в нем конкретно про место, описываемое автором статьи.

Елена пытается пояснить мысль автора и справедливо интересуется у г-на "Я" - есть ли у него знание предмета статьи, чтобы обвинять во лжи автора, но натыкается на грубость (вместо элементарного ответа, никаких анкет никто не просил).

Ну и конечно, куда же без г-на Абайки95 - не поняв ничего, увидел повод покричать "деза", "НГ распространяет дезу", "а я же говорил"