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§ NG.kz
Незаконная вырубка леса “в законе”
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лес - это не только и не столько дрова. Лес - это условие жизни людей. В африканском племени пигмеев есть изначальное убеждение: «Когда будет уничтожено последнее дерево, тогда погибнет и последний человек на земле».
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§ Елена Пикельная
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 297
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
автор статьи

Не автор статьи, а автор народной новости. Это просто человек из числа читателей написал о том, что его озадачило. Статьёй это назвать нельзя. И хорошо, что есть неравнодушные люди. А то городские рубки уже всё меньшее количество людей возмущают. И это печально. Значит, с нашим народом, в принципе можно делать, что хочешь. Ему же до лампочки, было б чего сожрать.
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
надо страдать

Ни чем не надо страдать, тк я неоднократно вам повторил, что мои личные донные к теме не относятся. Однако , вы упорно стараетесь тему "заболтать" и увести в сторону от вашего незнания обсуждаемой темы. Смиритесь, это была ваша инициатива
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
мастер педикюра

Лишь бы не возомнил себя представителем одной из древнейших профессий
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§ Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем согласен автор данной статьи всех ввёл в заблуждение. И тем самым пусть не намеренно "заклеймил" всех лесников ничистоплотными на руку. Теперь у читателей сложилось мнение что в лесном хозяйстве работают одни "лесоворы". Пусть объяснит читателям что ошибся. Все мы люди нам свойственно ошибаться иногда эмоции берут верх. Но когда ты не прав признай это.
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* abaika95
Незаконная вырубка леса “в законе”
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ответит за дезинформацию читателей что там будут санитарные рубки. Автор отзовитесь или дайте опровержение//


Таких функций не предусмотрено)

напишите вы статью(народную новость)
С опровержением этой дезы)
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§ Yorik
Незаконная вырубка леса “в законе”
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.11.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комменты живо иллюстрируют статью Юджина про хайп. Кто, про что и для чего - не важно, главное что-то писать :lol:

Г-н "Я" не зная конкретно эту делянку - говорит о том, что автор неправ и приводит определение одного из видов вырубки.
Г-н "Мститель" специально зарегался, прочитал это определение и решил что оно из конкретного документа и речь в нем конкретно про место, описываемое автором статьи.
Елена пытается пояснить мысль автора и справедливо интересуется у г-на "Я" - есть ли у него знание предмета статьи, чтобы обвинять во лжи автора, но натыкается на грубость (вместо элементарного ответа, никаких анкет никто не просил).
Ну и конечно, куда же без г-на Абайки95 - не поняв ничего, увидел повод покричать "деза", "НГ распространяет дезу", "а я же говорил" :lol:
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§ Я
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
конкретно эту делянку

Расшифровываю первое фото специально для вас
31 квартал 19 выдел
Прочие рубки 21 года
1 деляна площадью 11 гектар
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§ Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Г-н Yorik пришёл к выводу что он здесь самый умный.
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§ Yorik
Незаконная вырубка леса “в законе”
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
специально для вас

Премного благодарен, но мне ни к чему. Непонятно, если владеете информацией - то кто или что мешало вместо трех страниц невнятных пререканий и пикировки с журналистом дать вразумительный комментарий, который бы и был опровержением от "первоисточника", так сказать. Неужели это не логичнее?
Цитата:
Мститель:
И Г-н Yorik пришёл к выводу что он здесь самый умный

И Вас благодарю, кто-то же должен был прекратить эту невнятную возню в комментах. Пришлось это сделать мне, что и привело Вас, как и меня, к такому точному выводу ;-)
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* abaika95
Незаконная вырубка леса “в законе”
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//для чего - не важно, главное что-то писать//


В итоге пришел йорик не знамо чё написать написал что только он все понял) ииии журналист НГ и автор народной новости )
Остальные дурачки)

Цитата-//- Абайка не поняв ничего, увидел повод покричать "деза", "НГ распространяет дезу", "а я же говорил"//


Вот йорик распростроняет откровенную дезу)

[Исправлено: abaika95, 06.11.2019 - 16:27]
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§ Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 16:32
Комментарий удален модератором.
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
если владеете информацией

Надеюсь вы в этом убедились . А на вопросы я привык отвечать
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§ Yorik
Незаконная вырубка леса “в законе”
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.11.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Остальные дурачки

Ну не так категорично конечно, но Вы близко, у вас с г-ом Мстителем сегодня очень неплохо с выводами, продолжайте.

Цитата:
Я:
Надеюсь вы в этом убедились . А на вопросы я привык отвечать

Повторюсь - мне незачем в чем-то убеждаться, я ровно о том и писал - что вместо пикировки с девушкой проще и логичнее развернуто и профессионально ответить на вопрос. Как вы и привыкли, оказывается. Тем меньше понимания - к чему эти три страницы препираний...
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* abaika95
Незаконная вырубка леса “в законе”
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну не так категорично конечно, но Вы близко, у вас с г-ом Мстителем сегодня очень неплохо с выводами, продолжайте//


Сарказм нужно иногда проглатывать г-н Йорик) потомучто когда много его выливаешь,остальным может показаться что это уже не сарказм) извините)
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§ Елена Пикельная
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 297
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.11.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
вместо пикировки с девушкой

За "девушку" отдельное спасибо)))
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