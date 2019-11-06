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≡ "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое 5 ноября возле Центрального рынка на ул. Победы, в редакцию "НГ" прислал читатель.

По его словам, на перекрестке стоит знак "Остановка запрещена", но почему-то он касается не всех.
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//люде же зря говорить не будут (с). Серый волчонок, например, или Юля//

Какой Люде?) И да вы нашли непререкаемых авторитетов) браво) я вон говорю что Юля врач-уролог) потому что в одном посту про ледовый дворец написала о редких заболеваниях чиновников) все верьте мне))



Цитата-//Расслабьтесь, мне параллельно//


Фуууух,спасибо) а я то сидел потел)


Цитата-//так что кто тут еще "дурачок//

Тот кто скинул про "ай мама меня наказали а этих вот троих нет,мама скажи дяде пусть разберётся" )

А в новости про переход там другой контекст был если что) все извините если обидел)
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§ drakon
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
но ради этого там регаться глупо...

Я тоже не хочу, регаться... :lol: :oops:
Хотя уже пару раз, хотел написАть,
Генералу... :-o
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§ drakon
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я вон говорю что Юля врач-уролог)

Что? На приёме был у Юли?... :lol:
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что? На приёме был у Юли?/


Вот именно что нет, как и она у меня)) на приеме не была))
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§ Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.11.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Так он вроде бы один... 102

Гениально (*аплодирую)
Не принимают на 102 видео у меня почему-то... ;-)
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§ Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.11.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
В Инстаграм, кстати, тоже есть их страница

Подписан, там только информационный контент, даже комментарии чистят.
Еще варианты?
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§ Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.11.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какой Люде

Ба, кто бы тыкал на опечатки/ошибки :lol:
Цитата:
abaika95:
Тот кто скинул про

А есть мнение что именно так формируется гражданское общество. Ну не дурачки ли в самом деле? :-(
Цитата:
abaika95:
другой контекст

При чем тут контекст? :-x Речь про реакцию ДП. Еще вспомнил - парковка у здания КНБ со стороны Алтынсарина, видео выложили - на следующий день комментарий о выписанных штрафах. Тоже другой контекст?
Цитата:
abaika95:
все извините если обидел

Не понял. Или пропустил что-то? На всякий случай тоже извинюсь. Не потейте больше ;-)
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§ юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как и она у меня)) на приеме не была))

Бабайка, так ты скидывай реквизиты, куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь.
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кто бы тыкал на опечатки/ошибки//


Справедливо) но мои ошипки не меняют суть сказанного)

Цитата-//есть мнение что именно так формируется гражданское общество//

Оно формируется когда ты обратился в полицию например а дело не двигается с места вот тут ты как полноправный гражданин обращаешься в СМИ с постановкой вопроса о том что чето тут не так ребята))



Цитата-//Тоже другой контекст?//

Да а вы не поняли?)


Цитата-//Не потейте больше//

То есть вы мне смерти пожелали?) Ну я не такой злой как вы) потейте и побольше)

Цитата-//куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь//


Я же уже вроде говорил что я психолог да? По первому образованию?) Никому не советую записываться ко мне на прием) не болейте)
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§ Козлов я
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но мои ошипки не меняют суть сказанного
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов как всегда в тему)
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§ Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.11.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ошипки не меняют суть сказанного

Равно как и моя опечатка - не меняет смысл фразы/поста. Вопросы есть?
Цитата:
abaika95:
Оно формируется когда

Вы снова "мимо кассы" конечно, но - у автора мнение свое (раз выложил здесь), у вас свое, так какие тогда претензии к автору? К чему в "дурачки" его записываете?

Цитата:
abaika95:
не поняли

Старательно проигнорирован пример с Алтынсарина :lol: Слив? Или контекст неудобный? :lol:
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* Гога
Re: "Сотрудники не работают, камеры не видят" -...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1584
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я же уже вроде говорил что я психолог да? По первому образованию?)
----Как говорят в народе *Кто первым халат оденет-тот и психолог?*
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Вопросы есть?//

Да я и не придирался к вам с вашей ошипкой) бог с вами)


Цитата-//Вы снова "мимо кассы" конечно, но - у автора мнение свое (раз выложил здесь), у вас свое, так какие тогда претензии к автору? К чему в "дурачки" его записываете?/

Интересная логика,у нас у каждого свое мнение но мое почему-то мимо кассы) потомучто он "дурачок" это мое мнение) ещё вопросы?


Цитата-//Старательно проигнорирован пример с Алтынсарина Слив? Или контекст неудобный?//

Так я вас спросил,вы что не поняли почему так быстро был ответ получен по новости со стоянкой по Алтынсарина?)) Контекст батенька контекст)
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