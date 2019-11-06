abaika95 "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае #68





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1432

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:21 Цитата-//кто бы тыкал на опечатки/ошибки//





Справедливо) но мои ошипки не меняют суть сказанного)



Цитата-//есть мнение что именно так формируется гражданское общество//



Оно формируется когда ты обратился в полицию например а дело не двигается с места вот тут ты как полноправный гражданин обращаешься в СМИ с постановкой вопроса о том что чето тут не так ребята))







Цитата-//Тоже другой контекст?//



Да а вы не поняли?)





Цитата-//Не потейте больше//



То есть вы мне смерти пожелали?) Ну я не такой злой как вы) потейте и побольше)



Цитата-//куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь//





Я же уже вроде говорил что я психолог да? По первому образованию?) Никому не советую записываться ко мне на прием) не болейте)