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≡ "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос 24-летнего учителя физики гимназии им. Горького Артёма МОСКАЛЕНКО стал решающим в 4-й игре осенней серии «Что? Где? Когда?», которая прошла в субботу, 2 ноября. При счете 4:5 в пользу телезрителей волчок остановился на письме из Костаная.
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§ таноми52
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.11.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,взрослое население России(в частности европейской ее части) очень порой агерссивно реагирует на то что по Казахски Россия-Ресей,Русский-Орыстар) некоторых прям возмущало как это его жителя великой державы которую боиться Америка,какие-то степные азиаты как-то неуважительно называют Орыс)



...взрослое население России...очень порой агрессивно реагирует...?
Что за бред? Что за домыслы?
"Взрослым" россиянам глубоко безразлично, как там по-казахски...Они и не слышат у себя этих слов:"орыс, Ресей...". Или Вы думаете, они день и ночь лазят по казахским сайтам в поисках к чему бы придраться в бывших республиках СССР?
"...какие-то степные азиаты..."- да это провокация чистейшей воды!
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* abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что за бред? Что за домыслы?//


Пардон,забыл написать что "при разговоре с некоторыми представителями взрослого населения европейской части России" ) ну я подумал что будет логично понято что именно я после озвученных мною названий страны по Казахски и являлся очевидцем данных агрессий) иначе откуда такие "мыслы") в интернетах ниче об этом же нет) естествено что Россияне не "ходят" по нашим сайтам и не знают как называется их страна у других национальностей) в чем провокация так и не понял))
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§ yudjin
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.11.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: вечный спор Белорусь-Белоруссия
даже здесь свою безграмотность показываешь. Вообще-то БелАрусь

Цитата:
abaika95: взрослое население России(в частности европейской ее части) очень порой агерссивно реагирует на то что

ой не смеши, взрослое население России по большей части даже и не знает как в Казахстане по-казахски звучит их национальность. Оно их не волнует в принципе.

Цитата:
abaika95:
Пардон,забыл написать

ну да, ну да... с замаха на рубль скатился до тявканья моськи на слона... Знакомо, Заканыч... очень знакомо ;-)
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§ таноми52
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.11.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну я подумал что будет логично понято что именно я после озвученных мною названий страны по Казахски и являлся очевидцем данных агрессий) иначе откуда такие "мыслы") в интернетах ниче об этом же нет) естествено


"...что именно я..." Вот именно, что именно Вы, а переносите свой опыт на всё взрослое население, ни больше, ни меньше, европейской части России.
А насчёт интернета, то сами писали, кто там "ходит", какие цели преследует и получает ли мзду за это. Хорошо, что маты, употребляемые ими, не повесили на всех россиян, пусть хоть и европейской части.
Употребляя слово "агрессия" тоже подумайте, к месту ли оно, а то уже просто тоните в потоке слов, зачастую, как раз и забывая о логике
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* abaika95
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вообще-то БелАрусь//

Ой извините) надеюсь никто из беларусов кастанайцев не обиделся)


Цитата-//ну да, ну да... с замаха на рубль скатился до тявканья моськи на слона... Знакомо, Заканыч... очень знакомо//

Юджин вот опять) ниче не понял а лезешь) там деревья по обкорнали по Баймагамбетова промониторь для статейки) интересно будет почитать)


Цитата-//Вот именно, что именно Вы, а переносите свой опыт на всё взрослое население, ни больше, ни меньше, европейской части России//

Для особо придирчивых)

Моя Цитата-//население России очень ПОРОЙ//

Порой- иной раз,иногда

Дальше

моя цитата// некоторых прям возмущало//

Ударение на слово-некоторых)

То есть не за всех говорил) этого вы не заметили и понесли свое) и почему это мне не употреблять слово "агрессия" ? Когда как раз она и была продемонстрирована одним квасные патриотом (Тамбовчаниным) в одном кафе при разговоре о том что в Казахском языке Россия называется Ресей)


Что вас так смутило Таноми?) Про юджина не спрашиваю он и так постоянно смущённый) что в России есть квасные патриоты?) Я вас удивлю там есть и националисты и имперцы и советскосоюзолюбители и марксисты и сталинцы и троцкисты и монархисты) всяких хватает) и некоторые обижаются на то что их по Казахски называют Орыс) только и всего)
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§ таноми52
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.11.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
некоторые обижаются на то что их по Казахски называют Орыс) только и всего)


Категорий "некоторых", действительно, много. Зачем же Вы вытащили именно эту, а не троцкистов, например?
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* abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//не троцкистов, например?//


Разговор зашёл кто как воспринимает свои самоназвания в других языках) вот я и привел пример) квасные/кумысные партиоты и там и тут обижаются) Троцкистам по моему пофиг на все национальные предрассудки) им важно революцию для всех и каждого делать)
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