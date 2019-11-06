abaika95 Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1432

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Цитата-//Вообще-то БелАрусь//



Ой извините) надеюсь никто из беларусов кастанайцев не обиделся)





Цитата-//ну да, ну да... с замаха на рубль скатился до тявканья моськи на слона... Знакомо, Заканыч... очень знакомо//



Юджин вот опять) ниче не понял а лезешь) там деревья по обкорнали по Баймагамбетова промониторь для статейки) интересно будет почитать)





Цитата-//Вот именно, что именно Вы, а переносите свой опыт на всё взрослое население, ни больше, ни меньше, европейской части России//



Для особо придирчивых)



Моя Цитата-//население России очень ПОРОЙ//



Порой- иной раз,иногда



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моя цитата// некоторых прям возмущало//



Ударение на слово-некоторых)



То есть не за всех говорил) этого вы не заметили и понесли свое) и почему это мне не употреблять слово "агрессия" ? Когда как раз она и была продемонстрирована одним квасные патриотом (Тамбовчаниным) в одном кафе при разговоре о том что в Казахском языке Россия называется Ресей)





Что вас так смутило Таноми?) Про юджина не спрашиваю он и так постоянно смущённый) что в России есть квасные патриоты?) Я вас удивлю там есть и националисты и имперцы и советскосоюзолюбители и марксисты и сталинцы и троцкисты и монархисты) всяких хватает) и некоторые обижаются на то что их по Казахски называют Орыс) только и всего)