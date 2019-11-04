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§ NG.kz
Незаконная вырубка леса “в законе”
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лес - это не только и не столько дрова. Лес - это условие жизни людей. В африканском племени пигмеев есть изначальное убеждение: «Когда будет уничтожено последнее дерево, тогда погибнет и последний человек на земле».
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
могли бы Вы обозначить свою профессию

Достаточно читателя НГ , имеющего свое мнение о данной статье. Личные данные можно обсудить и в личной переписке
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§ Елена Пикельная
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 295
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Достаточно читателя НГ , имеющего свое мнение о данной статье. Личные данные можно обсудить и в личной переписке

Вы позиционировали себя как профессионала в данной области. А когда Вам задали конкретный вопрос, выскользнули, как линь из садка. Видимо, есть причина уходить от ответа. :-) :-) :-)
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Видимо, есть причина уходить от ответа

Вскоре после регистрации я ответил на этот вопрос: в прошлом - лесник . Полная анкета нужна ? Или вы считаете , что вопросы к автору по поводу плана лесосеки и границ участка , а так же ссылку на Правила таксации вам посоветует проктолог ? Успокойтесь и наш диалог может состояться И отвечу вам вашим , почему вы ограничиваетесь только постами в обсуждении и вопросами на отвлеченную тему " Видимо, есть причина уходить от ответа."
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Благодарю. Хотя нормативные акты меняются и получается, что "бывшие" отстают от жизни. К стати,мне тоже нравится Расторгуев, но гнездышки грача в продолжении 10 лет до того напитают лес азотом, что лес погибнет
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
видимо грань

Заключается в том, что не порочно ли общаться с челом, вечно жующим /а что за леденец/ ?
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§ Елена Пикельная
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 295
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.11.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
в прошлом - лесник

Это всё, что требовалось. Чего так напрягаться было? Это вовсе не "личные данные".
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§ директор пляжа
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 06.11.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
челом, вечно жующим /а что за леденец/ ?

не имею представления - чьи леденцы ты жуешь в своем лесу,
а вот с ассоциациями проблемы. Додумывать так до чего угодно можно, а вот с грибами завязывай.. есть мнение что они вызывают несвязную чушь у лесников, даже "бывших".
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* Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто решил что на данном участке леса предполагается санитарная рубка. Лесохозяйственный знак на фото гласит что там будет совсем иной вид рубки. Значит нас читателей ввели в заблуждение
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* Мститель
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно автор статьи действительно любит природу но прежде чем начать критиковать надо изучить данный вопрос. Что означает данный вид рубки и цель поведения её
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Это всё, что требовалось

Требовалось для чего ? Не думаю, что это помогло вам в решении проблемы рубки леса. Или вы узнали, что на фото - деляна с прочими рубками , которые
"ПРОЧИЕ РУБКИ. рубки, осуществляемые в различных хозяйственных целях, связанных и не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием. К прочим рубкам, связанным с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, относятся: рубки для прокладки квартальных просек, создания противопожарных разрывов и т. п. целей"
Профайл

* Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И наконец то мы все узнали что на данном участке леса планируются прочие рубки (думаю прокладка противопожарных разрывов) считаю и думаю многие читатели со мной согласятся что данное мероприятие необходимо чтобы сберечь наши леса от лесных пожаров
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* Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
Мститель


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 05.11.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а автор данной статьи принесёт извинения за то что ввёл читателей в заблуждение (опубликовав что на этом участке леса планируются санитарные рубки и что лесники используют левые схемы с целью наживы)
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§ Елена Пикельная
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 295
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.11.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Требовалось для чего ? Не думаю, что это помогло вам в решении проблемы рубки леса.

Требовалось для того, чтобы удостовериться, что Ваши слова о том, что Вы профессионал - правда. А то ведь, здесь всякое случалось. И мастер педикюра может себя нейрохирургом назвать. Исключительно для этого. Чтобы подозревать за моим интересом нечто иное, надо страдать паранойей.
Нет, правда, Вы так напряжены, что если подключить к Вам вольтметр, его разорвёт)))
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