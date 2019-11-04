Цитата: Я:

Требовалось для чего ? Не думаю, что это помогло вам в решении проблемы рубки леса.

Требовалось для того, чтобы удостовериться, что Ваши слова о том, что Вы профессионал - правда. А то ведь, здесь всякое случалось. И мастер педикюра может себя нейрохирургом назвать. Исключительно для этого. Чтобы подозревать за моим интересом нечто иное, надо страдать паранойей.

Нет, правда, Вы так напряжены, что если подключить к Вам вольтметр, его разорвёт)))