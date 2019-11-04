drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2620





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17743

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:03 "Чистое поле", можно сказать перед магазом.

Ни - парковка, ни - проезд.



Зачем этот знак - повесили?

Да очень - просто.

Место для Пожарной Машины.

А пригодится ли оно,хоть 1 раз,

Никто не знает...