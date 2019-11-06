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≡ "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое 5 ноября возле Центрального рынка на ул. Победы, в редакцию "НГ" прислал читатель.

По его словам, на перекрестке стоит знак "Остановка запрещена", но почему-то он касается не всех.
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Придется пока посидеть в капитанах//


Посидите)
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§ юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1381
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я вот щас о сникерсе думаю а вы нет

так не тормози, сникерсни!
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//числа. Не чесла//

Да хоть Чесма) я так вижу,свободный художник)
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* maxsaf
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте ближе к теме - бездействие правоохранительных органов
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Давайте ближе к теме бездействие правоохранительных органов//


А разве такая тема?) Вроде вот такая "я попался а они нет, мама накажи их")
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