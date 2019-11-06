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≡ "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое 5 ноября возле Центрального рынка на ул. Победы, в редакцию "НГ" прислал читатель.

По его словам, на перекрестке стоит знак "Остановка запрещена", но почему-то он касается не всех.
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//грудь колесом, так и буду весь день ходить ))/)


Бегу писать заявление в КНБ)
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* maxsaf
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы считаете, что автор не туда инфу запостил. Ну а что не так? Ну захотелось человеку в нг, анонимно, крик души так сказать. Он же не хочет остальных водителей наказать. Он хочет показать бездействие правоохранителей. Глупо ведь на них им же жаловаться.
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§ drakon
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на спецслужбы канадские работаешь) так что...

Я вот у ВND - подрабатываю.
Очень уж им - интересно, сколько
колодцев в КОстанае - открытых.
Сколько - закрыли... :lol: :oops:
Докладываю каждый Четверг... :oops:
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* maxsaf
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бегу писать заявление в КНБ)

И что там напишете? ))
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§ drakon
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бегу писать заявление в КНБ)

Про меня - не забудь... :lol: :oops:
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§ юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1381
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бегу писать заявление в КНБ)

делов то, спуститься вниз, в канцелярию :)
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Глупо ведь на них им же жаловаться/


Ну для глупых,есть агенство по делам госслужбы или то же УСБ)
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§ Козлов я
Re: "Сотрудники не работают, камеры не видят" -...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

:lol: :lol: :lol:
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вот у ВND - подрабатываю/


Вот вам захотел бы не поверил) вы старенький пенсионер фоткающий еду в супермаркетах)) вот в "тайного покупателя" поверил бы))
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И что там напишете?//


Возьмите меня к себе я Канадского коммандос вычеслил))


Цитата-//делов то, спуститься вниз, в канцелярию//


Спустился,в канцелярии сантехники трубы меняют,сказали сегодня не принимаем, иди в другой подвал)
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* maxsaf
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну для глупых,есть агенство по делам госслужбы или то же УСБ)

Я про них сразу и подумал, а вы - нет :lol:
Цитата:
abaika95: Может для начала нужно было попробовать в ДП это видео скинуть?)
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§ Гога
Re: "Сотрудники не работают, камеры не видят" -...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во галиматью на три стр. развели , а флуд эасыхает .
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§ юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1381
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сказали сегодня не принимаем, иди в другой подвал)

печалька, сорвалась звездочка майорская досрочно. Придется пока посидеть в капитанах.
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я про них сразу и подумал, а вы - нет//

А я вот щас о сникерсе думаю а вы нет :lol: :lol: :lol:
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* maxsaf
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вычеслил

С такой орфографией - только в диванные войска медленного реагирования.
Ps: числа. Не чесла ))
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