abaika95 Re: Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1396

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:30 Цитата-//Учительница свою вину отрицала, но суд признал ее виновной - во время судебного заседания одноклассники девочки подтвердили факт рукоприкладства//





Рукоприкладство разное бывает) у нас бывало учительницы старой (сталинской) закалки к которым на пушечный выстрел с оскорбительным словом не подойдешь лупили линейками по пальцам или просто могли задире по шее съездить,даже иногда и девочкам и все молчали потому что боялись) а бывали учетеля тюфяки от которых не прощался даже слабый окрик в сторону класса,все как по команде начинали юлюлюкать и срывать урок) а вот физрукам вообще перечить боялись те могли баскетбольным мячом "убить" любую хулиганскую живность в пределах спортзала) это жизнь и всегда так было) все знали если хулиганишь на уроке не у того у кого надо то можешь получить по соплям и никто тебя не поддержит в твоём плаксивом горе) вот и тут интересно какая атмосфера была в классе? За что эта девочка "получила"? Какой этот преподаватель по степени адекватности?



И ещё вот интересна формулировка ст 73-2. Побои- Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,причинивших физическую боль,но не повлекших причинение легкого вреда здоровью)



то есть если учитель ударил меня линейкой по пальцам а они у меня поломанные с детства и ничего практически не чувствуют и это зафиксировал весь класс и мне выгодно "настучать" на учителя, это побои?) Или наоборот учитель отчитывая ученика перед всем классом начал выталкивать его из кабинета чему последний активно сопротивлялся и учитель в ходе потасовки тронул ученика за плечо которое только восстановилось после травмы и школьник почувствовал сильную режущую боль это тоже побои?)





Мда без Сталкера тут не разберешся)