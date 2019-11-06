юля елиссева "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?" #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1374

Регистрация: 14.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:57 Цитата: abaika95:

Или как несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная

Все логично! Для русскоязычного человека безударная О произносится как А. С этим ничего не поделаешь. Придется или всякий раз слушать как россияне коверкают название города или просто вернуть традиционный для русского языка вариант написания Кустанай. Для кумысных патриотов сразу поясню, россияне ведь не имеют ничего против казахского варианта названий российских городов - Маскеу, Орынбор, Омбы, Челяби и остальные. Также как китайцы не требуют весь мир называть их ханьцами, а столицу Бенджином. Или азербайджанцы, которые совсем не против что название их столицы Баки, весь мир произносит как Баку.



[Исправлено: юля елиссева, 06.11.2019 - 10:00]