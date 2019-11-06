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≡ "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37160
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос 24-летнего учителя физики гимназии им. Горького Артёма МОСКАЛЕНКО стал решающим в 4-й игре осенней серии «Что? Где? Когда?», которая прошла в субботу, 2 ноября. При счете 4:5 в пользу телезрителей волчок остановился на письме из Костаная.
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* abaika95
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// волчок остановился на письме из Костаная//



Или как несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная")


Вообще после просмотра создалось впечатление что Потанина слабовата для капитана команды,ее никто не слушает,игроки друг друга не слушают в итоге на первых секундах обсуждения прозвучал правильный ответ но все даже не обратили внимание)


А Артем молодец,вопрос интересный)
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* Victor Yang
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12102
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.11.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или как несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная"

Сколько копий было сломано в Инстаграме по этому поводу! Слух режет, но так правильно, пока в русском языке не зафиксировали исключение как для Токио. А чтобы никому ничего не резало - по-русски должно быть название "Кустанай". И я хотел бы узнать - осмелятся ли наши власти, при переходе на латиницу, издать указ об изменении написании названия на английском языке - вместо Kostanai - Qostanai?
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* юля елиссева
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1374
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или как несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная

Все логично! Для русскоязычного человека безударная О произносится как А. С этим ничего не поделаешь. Придется или всякий раз слушать как россияне коверкают название города или просто вернуть традиционный для русского языка вариант написания Кустанай. Для кумысных патриотов сразу поясню, россияне ведь не имеют ничего против казахского варианта названий российских городов - Маскеу, Орынбор, Омбы, Челяби и остальные. Также как китайцы не требуют весь мир называть их ханьцами, а столицу Бенджином. Или азербайджанцы, которые совсем не против что название их столицы Баки, весь мир произносит как Баку.

[Исправлено: юля елиссева, 06.11.2019 - 10:00]
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* abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Qostanai//

Да вроде везде уже используют именно такое написание)


Цитата-//чтобы никому ничего не резало - по-русски должно быть название "Кустанай//

И Шымкент-чимкент и Кокшетау-кокчетав да?)
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* yudjin
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6187
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.11.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
на английском языке - вместо Kostanai - Qostanai

По-моему на английском и википедия это подверждает в конце Y
Kostanay (Kazakh: Қостанай, romanized: Qostanaı, قوستاناي; Russian: Костанай, romanized: Kostanay)

[Исправлено: yudjin, 06.11.2019 - 10:04]
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