Я Незаконная вырубка леса “в законе” #17





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Регистрация: 02.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:18 Цитата: Елена Пикельная:

Видимо, есть причина уходить от ответа

Вскоре после регистрации я ответил на этот вопрос: в прошлом - лесник . Полная анкета нужна ? Или вы считаете , что вопросы к автору по поводу плана лесосеки и границ участка , а так же ссылку на Правила таксации вам посоветует проктолог ? Успокойтесь и наш диалог может состояться И отвечу вам вашим , почему вы ограничиваетесь только постами в обсуждении и вопросами на отвлеченную тему " Видимо, есть причина уходить от ответа."