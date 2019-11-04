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§ NG.kz
Незаконная вырубка леса “в законе”
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лес - это не только и не столько дрова. Лес - это условие жизни людей. В африканском племени пигмеев есть изначальное убеждение: «Когда будет уничтожено последнее дерево, тогда погибнет и последний человек на земле».
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
могли бы Вы обозначить свою профессию

Достаточно читателя НГ , имеющего свое мнение о данной статье. Личные данные можно обсудить и в личной переписке
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§ Елена Пикельная
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 293
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Достаточно читателя НГ , имеющего свое мнение о данной статье. Личные данные можно обсудить и в личной переписке

Вы позиционировали себя как профессионала в данной области. А когда Вам задали конкретный вопрос, выскользнули, как линь из садка. Видимо, есть причина уходить от ответа. :-) :-) :-)
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Видимо, есть причина уходить от ответа

Вскоре после регистрации я ответил на этот вопрос: в прошлом - лесник . Полная анкета нужна ? Или вы считаете , что вопросы к автору по поводу плана лесосеки и границ участка , а так же ссылку на Правила таксации вам посоветует проктолог ? Успокойтесь и наш диалог может состояться И отвечу вам вашим , почему вы ограничиваетесь только постами в обсуждении и вопросами на отвлеченную тему " Видимо, есть причина уходить от ответа."
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Благодарю. Хотя нормативные акты меняются и получается, что "бывшие" отстают от жизни. К стати,мне тоже нравится Расторгуев, но гнездышки грача в продолжении 10 лет до того напитают лес азотом, что лес погибнет
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 21:25
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