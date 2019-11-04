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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.11.19 - 14:48
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.11.19 - 14:56
Комментарий удален модератором.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.11.19 - 14:56
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.11.19 - 14:57
Комментарий удален модератором.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.11.19 - 14:57
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.11.19 - 14:58
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Но у нас по другому... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17738
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.11.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот с этим часом, переведённым,назад.

Ёщё только 16.46, а уже дядька,
рубильник включил... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.11.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сгонял за попкорном называется. :-(
Меня нельзя было подождать? :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17738
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.11.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Чистое поле", можно сказать перед магазом.
Ни - парковка, ни - проезд.

Зачем этот знак - повесили?
Да очень - просто.
Место для Пожарной Машины.
А пригодится ли оно,хоть 1 раз,
Никто не знает... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17738
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.11.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот появился, опять в магазине, давно не видел.

Австрийский РОМ,крепость 80%. И ещё на бутылку,
прикрепленЮ Охотничий Чай,100 гр.Крепость 40%... :lol: :-o
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.11.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Охотничий Чай,100 гр.Крепость 40%

Запить ))
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