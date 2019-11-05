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§ NG.kz
"Здесь будут работать инвалиды" - СТО самообслуживания открыли в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.11.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый проект - СТО самообслуживания "Сделай сам!" - презентовали сегодня, 5 ноября, в ОО "Рудненское городское добровольное общество инвалидов" (РГДОИ). Станция готова принимать до шести автомобилей одновременно.
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§ Butch
Re: "Здесь будут работать инвалиды" - СТО...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.11.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично! теперь можно будет пользоваться хотя бы не продуваемым помещением, а не на голой земле под машиной валяться скрючившись в невероятной позе. по-моему неплохое решение если нет своего гаража, а починить машину "руки чешутся"
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§ olegggon
Re: "Здесь будут работать инвалиды" - СТО...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1040
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.11.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая затея👍👍👍
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