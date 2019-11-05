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Страница 359 из 359«1...357358359
§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.11.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем ! А что так тихо ? Замерзли ?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.11.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Привет всем !


Привет, Гога! Реабилитирован? :-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8494
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.11.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Привет хулиган.)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4295
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.11.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
для себя делаете или на продажу?)

Оба варианта)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.11.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Реабилитирован?
--- Ну не знаю пока .
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8494
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.11.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога расскажи нам. Как там? Жизнь по ту сторону форума. Есть ли она там ваще и как выглядит?)) 8-)

[Исправлено: Vit, 05.11.2019 - 17:15]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Жизнь по ту сторону форума
----Хороша !! Времени свободного - куча!Стихи перечитывал .Класс.
;-) ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.11.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я вот то белое платье в дырочку, видел на Лиле. Красиво смотрится. Тут оно висит как то невзрачно, а на теле норм!

Опять сны свои форумчанам рассказываешь? Щас от Абайки влетит ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.11.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Стихи перечитывал .Класс.

Я тож хочу почитать. Где, какие?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.11.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я тож хочу почитать. Где, какие?
----Тут хотели поэтический кружок сделать??Кто-то предлагал перед моим отсутствием. Не получилось??
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.11.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Не получилось??

После этого пару раз поцапаться успели. А щас - затишье, видимо перед бурей ))
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Страница 359 из 359«1...357358359
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