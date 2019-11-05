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§ NG.kz
Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам вырастут в декабре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.11.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц, которые будут действовать с 1 по 31 декабря.
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§ Сабыр
Re: Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.11.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то вы расщедрились,не верим мы в чудеса или после НГ курс 480?
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