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§ NG.kz
Пересесть в удобную коляску
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 91-м туре помогаем уже знакомому читателям мальчику. В этот раз требуется собрать крупную сумму на покупку средства передвижения для ребенка с ДЦП. Если не удастся аккумулировать 1 200 000 тенге, сбор придется пролонгировать, пока нужные средства не будут собраны.
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§ Елена Пикельная
Re: Пересесть в удобную коляску
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 292
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша читательница Сания-ханум принесла в редакцию 10 000 тенге для Амирхана. Есть поступления для него и на карту Каспи-голд. В любом случае, все поступления в этом туре будут копиться на коляску для Амирхана. Спасибо всем, кто помогает.
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