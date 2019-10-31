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§ NG.kz
Рагу по-дачному
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно была в гостях - в конце октября закрывали у знакомой дачный сезон. Она из подручных, можно сказать, средств соорудила весьма недурной стол. Мне, например, очень понравилось овощное рагу, тем более что в нем присутствовал ингредиент, с которым я не дружу, - кольраби.
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§ drakon
Re: Рагу по-дачному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, кто не знает - кольраби.

Вкус - кочерычка кочана капусты.
Я её обычно кушаю в сыром виде... :lol: :oops:
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§ abaika95
Re: Рагу по-дачному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рецепт интересный но теперь и я жду "Ресторанный обзор") столько мест ещё не пройденных

Бургеры и вино
Ресторан на крыше
Джонбизон
Фессла
Ресторан Терра
Рататуй
Ева бакери
Бархат
Бавария
Шашлыки гиганты
Корейский дом
Рестобар Джеймсон
Гоголь бар
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§ kbkz1980
Рагу по-дачному
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4294
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассаду этой капусты перепутали как то.
Выросло много.
Более бякостного продукта не встречала.
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§ юля елиссева
Re: Рагу по-дачному
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бабайка, в Фесле, в Терре, в Джон Бизоне, Баварии, Дора была.
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§ abaika95
Рагу по-дачному
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Бабайка, в Фесле, в Терре, в Джон Бизоне, Баварии, Дора была//


Спасибо Юляйка,учту, сейчас поищу материалы)
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§ Мурзилка
Re: Рагу по-дачному
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Фото Дорвы ГОЛОДНОЙ" ну хотя бы свое имя можно же правильно написать...
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§ drakon
Re: Рагу по-дачному
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Более бякостного продукта не встречала.

Бякостный продукт для тех, у кого зубов нету.
Лично мне - нравится, в сыром виде,хрустит... :lol: :oops:
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§ Vit
Re: Рагу по-дачному
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.10.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага. Вот она моя родимая. Нашлась. Я то думал кто ж у меня сковороду спёр из гаража. Ей так удобно было рубероид заливать на крыше))
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§ юля елиссева
Re: Рагу по-дачному
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.11.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ей так удобно было рубероид заливать на крыше))

полагаю что в следующем номере, вместо обозрений и рецептов, Дора напишет, как чистить сковородки от нагара.
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§ Vit
Re: Рагу по-дачному
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Юля это была шутка.
(админы, все) я сказал.
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§ Vit
Рагу по-дачному
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Мне сказали нормуль. Присаиденяйся. Неправильно написал?)
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§ maxsaf
Рагу по-дачному
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Юля это была шутка.

Таноми52 тебя имела ввиду - в тему и с шутками :-)
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§ Vit
Рагу по-дачному
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Оу. Не. Не мяня. Тебя, точно. Че с меня взять.,)
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§ Тимур Гафуров
Re: Рагу по-дачному
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 467
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 05.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
ну хотя бы свое имя можно же правильно написать...

Исправлено. Спасибо
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