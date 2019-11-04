Цитата: Я:

Старики знали, что лес топором лечат , а от сухостоя нет поросли

Батюшки, как же природа справлялась до появления двуногого с топором и привычкой делать палы? Вы вообще в курсе, что природой созданы виды существ, принадлежащих к разным царствам, которые занимаются утилизацией сухостоя естественным путем, причём на выходе получается всякий цимес в виде гумуса.)))

Ну, да ладно, это материи слишком высокие для отдельных лесорубов и сочувствующих им. Давайте конкретно о грубом, материальном.

Была я совсем недавно примерно в этих местах. Много деревьев стоят с такими метками. Только высокие, ровные, что называется строевой лес. Прямо хоть сейчас на грот-мачты пускай. А вот ни на одном кряжистом или кривоватом таких меток не заметила. И уж тем более на сухостое. Только на отборных экземплярах. Так что там про лечение леса?



P.S. Предлагаю метки в виде звёзд ставить непременно так, чтобы звезда была перевернутой, как и положено метке дьявола.