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Я:
Как можно обвинять работников целой отрасли в нечистоплотности ?Кости перемыли всем :и педагогам,и ДП , и лесникам. И все лишь на эмоциях. Видите ли вы хоть что то хорошее вокруг ?
Ваше "вы" обращено ко мне лично или к работникам СМИ в массе? Лично я вижу. В Аракаргайском бору вижу, как хорошо вывозят сухой валежник. И уж не обвиняю всех работников целой отрасли, как Вы написали. Боже упаси. Но, что-то такое нехорошее периодически имеет место быть. И это не только я вижу. Если бы бывали в лесу чаще и замечали некоторые детали, возможно, и сами поняли бы. Возможно. А, возможно, и не поняли бы.