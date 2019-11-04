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≡ ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В момент столкновения с автобусом, который вез работников ССГПО из Качар в Рудный, трактор с прицепом действительно стоял на обочине без габаритных огней. Оба водители в момент аварии были трезвы.
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§ лимон
Re: ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.11.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попал тракторист и механик кх
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* Сталкер
Re: ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.11.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата //по ст.345, ч.4 КоАП РК (нарушение ПДД лицами, управляющими транспортом, что повлекло по неосторожности смерть двух или более человек)//

Речь не об административном кодексе. А об уголовном.

Ст.345 КРКобАП- "Нарушение правил по рациональному и комплексному использованию недр при проведении операций по недропользованию по контрактам на недропользование по углеводородам и урану".

Ст.345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

И вроде бы имя у подполковника ни "Нурмет", а "Курмет".
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§ Гриня
Re: ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 05.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,что заставило автобус ехать по обочине? Еслиб ехал по дороге,ну вильнул объезжая угол прицепа,если его край торчит.Или он стоял на дороге,а не обочине?
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