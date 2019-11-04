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≡ Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос костанайца даже с помощью клуба		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос костанайца даже с помощью клуба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знатоки "Что? Где? Когда?" не сумели правильно ответить на вопрос телезрителя из Костаная Артема Москаленко, прозвучавший в четвертой игре осенней серии. Программа вышла в эфир в субботу, 2 ноября, на Первом канале.
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§ 3DO
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1955
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно было и написать в статье правильный ответ, без просмотра видоса. Впрочем ладно уже, узнал его в другой газете :) Молодец, Артем!
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§ peshexod
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.11.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, качественный вопрос!
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