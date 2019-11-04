Coopidon На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 197

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:16 Глядя на этих молодцеватых, правых ,,пенсионеров'', хочется вокликнуть-,,да на вас пахать можно!!!"

Чай, не уголь в забое добывали, не в поле-пахали, не знания в учеников-вдалбливали.

Вам обидно, что вам не дали пенсию?

Дак это по закону, по тому закону, который вы охраняли, 5 или 15 лет. А вы, что, как сняли погоны, да уволили вас, так что? Сразу несогласные стали?

Пахать надо вам! А не в ютубах к Президенту общаться.

А если хотите к нему обратится, так и обращайтесь, а не в ютубе пишите. Президент, он может в ютуб не смотрит. Зря публиковали тогда, своё обращение, вон оно как!