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§ NG.kz
"Пассажирские перевозки" увеличили сервисный сбор в поездах до 650 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АО "Пассажирские перевозки" ввело новые стандарты экипировки пассажирских поездов. С 1 ноября сервисный сбор в поездах увеличили на 300 тенге, сообщили в пресс-службе компании.
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§ yudjin
Re: "Пассажирские перевозки" увеличили сервисный сбор...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6186
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
новые стандарты экипировки пассажирских поездов.

ЧТО конкретно улучшится в сервисе? постель станет белее, матрасы по размерам полки и не пыльные, в биотуалеты купят средство для поглощения вони?
Или останется всё по прежнему, просто цена увеличилась почти на 100%

Цитата:
будут возвращать разницу стоимости сервисного сбора

И многие ли захотят возиться за 300 тн?...Да и те, кто по-старинке в кассе покупал и от интернета далёк в принципе, ему что делать?
Вроде сумма и маленькая, но за 20 дней с тысяч пассажиров уже и поприличней капает.
Попахивает честным надувательством?
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Пассажирские перевозки" увеличили сервисный сбор...
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 131
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 05.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Или останется всё по прежнему, просто цена увеличилась почти на 100%

ну конечно...не переживай ;-) всё будет как и прежде...холод в вагонах, отсутствие кипятка...один тубзик на 54 человека...но сам понимаешь, все эти блага... :lol: стоят НЕ малых денег...так что..и 20го..и 21го..и даже 22го..всё будет на прежнем уровне...а про поставщиков..да нужно ведь было, что то говорить... :-) бла...бла...бла... 8-)
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Пассажирские перевозки" увеличили сервисный сбор...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 05.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Попахивает честным надувательством?

ничего личного :lol: бизнес такое :-P
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* Змея Подколодная
Re: "Пассажирские перевозки" увеличили сервисный сбор...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЧТО конкретно улучшится в сервисе?

Я уже в какой то теме писала, сервис услуг стал шире, секс в купе и выйти можно в чистом поле, где душа пожелает. А Вам все мало? Куда уж больше, ни в одной стране такого пакета услуг нет.
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