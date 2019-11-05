yudjin Re: "Пассажирские перевозки" увеличили сервисный сбор... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6186

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:28 Цитата: новые стандарты экипировки пассажирских поездов.

ЧТО конкретно улучшится в сервисе? постель станет белее, матрасы по размерам полки и не пыльные, в биотуалеты купят средство для поглощения вони?

Или останется всё по прежнему, просто цена увеличилась почти на 100%



Цитата: будут возвращать разницу стоимости сервисного сбора

И многие ли захотят возиться за 300 тн?...Да и те, кто по-старинке в кассе покупал и от интернета далёк в принципе, ему что делать?

Вроде сумма и маленькая, но за 20 дней с тысяч пассажиров уже и поприличней капает.

Попахивает честным надувательством?