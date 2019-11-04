Сталкер «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 150

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:00 Учитывая, что инцидент вызвал общественный резонанс фактом публикаций в местных и не только местных СМИ, коррупционный исход дела резко снижается. Это в таких случаях, думаю, можно принимать за данность.



Потерпевший отказался от компенсации морального вреда- его право. Ничего он не проиграл с этого. Он в любом случае компенсацию материального и морального вреда, причинённого преступлением, получит, если об этом заявит гражданский иск либо в уголовном процессе, либо после вступления приговора суда в законную силу самостоятельно в гражданском процессе.



То есть получит компенсацию расходов на лечение и на восстановление. Порой плохо то, что наши суды компенсацию морального вреда зачастую оценивают символическими суммами. Но в данном случае, лично моё мнение, в итоге потерпевший может получить компенсацию всего вреда, превышающую сумму в один миллион тенге.



Нельзя исключать вариант, что именно при таких обстоятельствах, что мы тут видим, велики шансы виновному получить реальный срок лишения свободы (не менее года) опять таки, исходя из того, что происшествие имеет резонанс и освещение в СМИ.



Суд не может в данном случае не реализовать воспитательную функцию, назначая уголовное наказание, то есть назначит такое наказание, которое бы имело воспитательную функцию не только для правонарушителя, но и для других лиц, а это - лишение свободы (менее строгими видами наказания в этом случае такая цель достигнута быть не может).



Очень кажется, что легко в данном случае боксёр не отделается и с высокой вероятностью - надо сушить сухари...



[Исправлено: Сталкер, 04.11.2019 - 22:19]