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§ NG.kz
Незаконная вырубка леса “в законе”
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лес - это не только и не столько дрова. Лес - это условие жизни людей. В африканском племени пигмеев есть изначальное убеждение: «Когда будет уничтожено последнее дерево, тогда погибнет и последний человек на земле».
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§ 3DO
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1955
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Страна Великой Степи"(c)
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.11.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так почему же "Незаконная вырубка леса"? Вы видели план лесосеки на 21 год ? Границы участка указаны не правильно ? Или Вам так хочется ? Старики знали, что лес топором лечат , а от сухостоя нет поросли
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§ юля елиссева
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.11.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы степная страна. Лес нам не нужен"!
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§ директор пляжа
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.11.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Границы участка указаны не правильно ?

Почем сосны дядя? напиши в личку
две куплю если что) НГ скоро)
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§ Елена Пикельная
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 289
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.11.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Старики знали, что лес топором лечат , а от сухостоя нет поросли

Батюшки, как же природа справлялась до появления двуногого с топором и привычкой делать палы? Вы вообще в курсе, что природой созданы виды существ, принадлежащих к разным царствам, которые занимаются утилизацией сухостоя естественным путем, причём на выходе получается всякий цимес в виде гумуса.)))
Ну, да ладно, это материи слишком высокие для отдельных лесорубов и сочувствующих им. Давайте конкретно о грубом, материальном.
Была я совсем недавно примерно в этих местах. Много деревьев стоят с такими метками. Только высокие, ровные, что называется строевой лес. Прямо хоть сейчас на грот-мачты пускай. А вот ни на одном кряжистом или кривоватом таких меток не заметила. И уж тем более на сухостое. Только на отборных экземплярах. Так что там про лечение леса?

P.S. Предлагаю метки в виде звёзд ставить непременно так, чтобы звезда была перевернутой, как и положено метке дьявола.
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 05.11.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
это материи слишком высокие для

Эмоции и еще раз эмоции. Загляните сюда "Об утверждении Правил отвода и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда" Не уверен, что его принимали люди , глупее нас или сочувствующие. Позвоните природоохранникам и они с удовольствием поверят и проверят ваши слова.
P.S. А пока первая метка - ваша
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