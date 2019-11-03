Цитата: Vit:

Тож в последнее время увлёкся рукоделием. Затягивает это хобби жёстко

Прикол расскажу. Подарили дочери набор - свяжи шарфик. Но без спиц, вместо них фигня какая-то для крупной вязки, типа расчески с зубьями слону прическу в области бикини делать. По другому не знаю как описать эту странную штуку. Короче, в комплекте пряжа, расческа и инструкция. Ну там понятно иероглифы, без папы никак. Я говорю - нафиг пряжу портить, давай веревку тюковую. Ты не поверишь - такая вехотка получилась - зверюга. Начал ею мыться-тереться - нашлась моя майка любимая, на мне все это время была



[Исправлено: maxsaf, 05.11.2019 - 01:15]