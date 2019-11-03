/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.11.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверка 63 крупных предприятий выявила сотни фактов нарушения трудового и миграционного законодательства, а также диспропорции в оплате труда казахстанцев и иностранцев. Итоги проверки и планы по решению проблемы доложили заместителю премьер-министра Бердибеку Сапарбаеву.
Читать новость

§ Butch
Re: В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.11.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее что ещё работало и то загнётся. Отлично!
Профайл

§ elektron
В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Практически слизал, что я хотел сказать. Индусы наверное более и на пушечный выстрел не подойдут.
Ну доморощенных шпециаловолистов достаточно же? 8-)
Профайл

§ maxsaf
Re: В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Индусы наверное более и на пушечный выстрел не подойдут

Арабам тоже, думаю, хватило :lol:
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.11.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде как китайцами заполонило страну,
Профайл Посетить вебсайт

§ maxsaf
В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.11.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Вроде как китайцами заполонило страну,

А кто-то говорил - их по квотам впускают ))

[Исправлено: maxsaf, 05.11.2019 - 01:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 1
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх