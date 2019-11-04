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§ NG.kz
Торговые сети "Технодом" и "Мечта" оштрафовали за продажу SIM-карт без регистрации на абонентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
SIM-карты продавали с предварительной регистрацией на оператора или дилера, не предоставляя покупателям возможности зарегистрировать их на себя. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
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§ Coopidon
Re: Торговые сети "Технодом" и "Мечта"...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.11.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может этих штрафануть? Операторов? Чтоп не выдавали мильоны симок непроверенных.
А! О! Понял...глупость сморозил.
Нельзя же их!
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