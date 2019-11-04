Coopidon Re: В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 196

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:54 Цитата: В начале недели - погода без сюрпризов,

Сюрпризы делятся на два вида- приятные и неприятные. В каком контексте -без сюрпризов, употребил выражение журналист?

Может он хотел сказать, погода будет ясная, солнечная или без осадков?

Непонятно, для простых обывателей, каковым являюсь я. Без семи пядей во лбу и без лишних извилин в мозгу.

Надеюсь, впредь, он будет явственей выражовывать свои мысли среди нас