/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер и мокрый снег		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер и мокрый снег
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37153
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник синоптики ожидают местами туман и гололёд, ночью возможен небольшой снег. В среду местами вероятны небольшие осадки, которые усилятся 7 октября.
Читать новость

* Coopidon
Re: В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.11.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В начале недели - погода без сюрпризов,

Сюрпризы делятся на два вида- приятные и неприятные. В каком контексте -без сюрпризов, употребил выражение журналист?
Может он хотел сказать, погода будет ясная, солнечная или без осадков?
Непонятно, для простых обывателей, каковым являюсь я. Без семи пядей во лбу и без лишних извилин в мозгу.
Надеюсь, впредь, он будет явственей выражовывать свои мысли среди нас :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 2
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх