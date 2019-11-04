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≡ На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37153
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ролик был размещен на YouTube 3 ноября. В нем снялись 5 мужчин и одна женщина. Один из мужчин жалуется «на правовой беспредел, учиненный Министерством финансов» по поводу их «незаконного увольнения без пенсий, пособий и каких-либо выплат».
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§ Сталкер
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.11.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и побудьте также в шкуре бесправных, как обыкновенные граждане Казахстан... Добро пожаловать, так сказать, в наши ряды. И увидите, что тут доказать кому-либо что-либо невозможно. Будучи частью этой системы, как будто бы вы всё это раньше не видели: повсеместно насаждаемое беззаконие, правовой беспредел и некомпетентность, о которых тут стали вопить. А между прочим это повседневная действительность, кстати. Так что приятного вам аппетита, кушайте полной ложкой и не обляпайтесь...
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* drakon
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17735
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.11.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, как о справедливости - заговорили... 8-) :-o
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§ abaika95
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но нам стало известно, что туда включили некомпетентных людей//


Интересная постановка вопроса) если что-то идёт не по нашему значит против нас работают некомпетентные товарищи) если спросить членов межведомственной комиссии думаю они ответят аналогично))
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§ Сталкер
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.11.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Интересная постановка вопроса)

А Вы полагаете, что в наших органах засилье одних компетентных лиц?))) Прям одни компетентные там и работают, так что ли?)))
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§ Сабыр
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
Сабыр


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Сообщений: 261
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.11.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может это кара небесная?
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* Coopidon
На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.11.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на этих молодцеватых, правых ,,пенсионеров'', хочется вокликнуть-,,да на вас пахать можно!!!"
Чай, не уголь в забое добывали, не в поле-пахали, не знания в учеников-вдалбливали.
Вам обидно, что вам не дали пенсию?
Дак это по закону, по тому закону, который вы охраняли, 5 или 15 лет. А вы, что, как сняли погоны, да уволили вас, так что? Сразу несогласные стали?
Пахать надо вам! А не в ютубах к Президенту общаться.
А если хотите к нему обратится, так и обращайтесь, а не в ютубе пишите. Президент, он может в ютуб не смотрит. Зря публиковали тогда, своё обращение, вон оно как! 8-)
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§ сайлау курманов
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3237
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.11.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие бывшие полицаи как вышли на пенсию ринулись в судебные исполнители, охранники, адвокаты. Что то тут не похоже как они не жалея живота своего за родину здоровьем расплачивались. Все халенные, молодые , но пенсионеры
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