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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.11.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Виталий, ты что? На Лилли - запал?Или она- на тебя?...

Он с Таноми,а я ногти от зивисти грызу :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.11.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
быть не браконьером на данном этапе невозможно

Не могли бы вы прояснить этот момент? Лицензии перестали выдавать или цена неподьемная?
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.11.19 - 06:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
прояснить

А чем я хуже шейхов ?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс куда-то пропал.
Зато пришел "новый" форумчанин.
Эхх
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придется лямку тянуть пока Алекс не придет


Погода хорошая на улице.
В Субботу метель обещали.
Хорошо бы.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.11.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,у форумчан хобби есть?
Или только залипание к монитору.))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или только залипание к монитору.)//

У многих я думаю и есть хобби залипание на форуме глядя в монитор)


А у вас какое хобби ?)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А у вас какое хобби ?)

Рукоделие.
Не люблю одёжку из магаза.

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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8490
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.11.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тож в последнее время увлёкся рукоделием. Затягивает это хобби жёстко. Не остановится.
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.11.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Рукоделие. Не люблю одёжку из магаза.

Красивая ночнушка.
А вы для самообразования, поясните, дырчатость для проветривания вы как образуете?
Это дырокол или степлер-специальный, вы их как тут производите?
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.11.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Тож в последнее время увлёкся рукоделием. Затягивает это хобби жёстко. Не остановится

Уиталик, так мне чехол нужен, для машины. Поможешь?
Это тебе раз пл... как два пальца об асфальт. Тебе мелочь, а мне-приятно.
Рс Да, ава у тебя-может лучше старую вернуть? :-o
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