Цитата: Маркс:

То, что он один раз с мясом постоял на сквозняке, это отнюдь не значит, что он смог бы туда прийти во второй раз

Я наивный то же думал что там деньги лопатой гребут,а оказалось это обыкновенная работа продавца из за разницы в 10000 второй раз туда идти не захотелось,проще на месте тем же перекупам отдать пусть сами мучаются.

Цитата: Маркс:

Да и сам Добринцофф вряд ли бы пошел встречать с пирогами конкурентов, открывших магазин рядом с его вишневым садом.

За последние 5 лет несколько магазинов открылось и уж поверьте никто меня не будет спрашивать нравиться мне это или нет.

Цитата: Маркс:

А поймет все это Добринцофф только тогда, когда рядом с его магазином откроют супермаркет и хозяин супермаркета, глядя на жалкие потуги Добринцоффа скажет: "А кто тебе мешал открыть торговый дом или сеть магазинов?

И будет прав на 100%,ибо никто не мешал,хочешь быть успешным и востребованным развивайся не стой на месте.



[Исправлено: Добринцофф, 04.11.2019 - 19:02]