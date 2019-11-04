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§ NG.kz
Незаконная вырубка леса “в законе”
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лес - это не только и не столько дрова. Лес - это условие жизни людей. В африканском племени пигмеев есть изначальное убеждение: «Когда будет уничтожено последнее дерево, тогда погибнет и последний человек на земле».
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§ 3DO
Re: Незаконная вырубка леса “в законе”
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1955
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Страна Великой Степи"(c)
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§ Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.11.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так почему же "Незаконная вырубка леса"? Вы видели план лесосеки на 21 год ? Границы участка указаны не правильно ? Или Вам так хочется ? Старики знали, что лес топором лечат , а от сухостоя нет поросли
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