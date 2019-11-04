Сталкер Re: ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 150

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:30 Цитата //по ст.345, ч.4 КоАП РК (нарушение ПДД лицами, управляющими транспортом, что повлекло по неосторожности смерть двух или более человек)//



Речь не об административном кодексе. А об уголовном.



Ст.345 КРКобАП- "Нарушение правил по рациональному и комплексному использованию недр при проведении операций по недропользованию по контрактам на недропользование по углеводородам и урану".



Ст.345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".



И вроде бы имя у подполковника ни "Нурмет", а "Курмет".