Цитата: Маркс:

это все равно давало бы реальную возможность тому, у кого есть миллион, пойти и вломить любому гражданину РК по полной схеме. Сломать нос, наставить гематом на лице, потом добавить сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ещё раз повторю - по статье о средних телесных повреждениях нарушитель ВСЁ РАВНО отделается миллионом, но не в пользу потерпевшего, а в пользу государства.

Цитата: Маркс:

Вот если бы разрешили свободное ношение оружия, то таких неравных драк стало бы значительно меньше

Да ну? Как думаешь - из этих двоих участников - у кого вероятней окажется оружие, если бы оно было разрешено? Было бы ровно то же самое, но с размахиванием пистолета перед лицом потерпевшего.