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≡ «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 ноября в Южном отделе управления полиции Костаная потерпевшему сообщили, что личность водителя Lexus-570 установлена. Им оказался индивидуальный предприниматель Виталий КИМ, в недавнем прошлом - директор ТЦ «Астыкжан».
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§ Маркс
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.11.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так что, с практической точки зрения потерпевшего, - он проиграл.

А с теоретической точки зрения, если бы он согласился на на миллион, то создал бы прецедент. И хотя у нас право не прецедентное, а нормативное, это все равно давало бы реальную возможность тому, у кого есть миллион, пойти и вломить любому гражданину РК по полной схеме. Сломать нос, наставить гематом на лице, потом добавить сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Вот если бы разрешили свободное ношение оружия, то таких неравных драк стало бы значительно меньше, так как Сэмюэль Кольт уравнял шансы в схватках между громилами, каратистами, дохляками, стариками, женщинами и детьми.
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§ drakon
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17735
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.11.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вот если бы разрешили свободное ношение оружия,

Я об этом, уже лет 40 говорю... :lol: :-o
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§ Victor Yang
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12101
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.11.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
это все равно давало бы реальную возможность тому, у кого есть миллион, пойти и вломить любому гражданину РК по полной схеме. Сломать нос, наставить гематом на лице, потом добавить сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ещё раз повторю - по статье о средних телесных повреждениях нарушитель ВСЁ РАВНО отделается миллионом, но не в пользу потерпевшего, а в пользу государства.
Цитата:
Маркс:
Вот если бы разрешили свободное ношение оружия, то таких неравных драк стало бы значительно меньше

Да ну? Как думаешь - из этих двоих участников - у кого вероятней окажется оружие, если бы оно было разрешено? Было бы ровно то же самое, но с размахиванием пистолета перед лицом потерпевшего.
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§ Маркс
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.11.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ещё раз повторю - по статье о средних телесных повреждениях нарушитель ВСЁ РАВНО отделается миллионом

Там же вроде 2 с половиной лимона ты насчиталЦитата:

Victor Yang:
Да ну? Как думаешь - из этих двоих участников - у кого вероятней окажется оружие, если бы оно было разрешено?

Можно было бы старикам выдавать оружие вместе с пенсионной книжкой для обязательного ношения.
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§ Victor Yang
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12101
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.11.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Там же вроде 2 с половиной лимона ты насчитал

Это максимум - совсем не обязательно что назначат именно так.
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§ olegggon
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.11.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть лексус отдаёт деду и общественные работы под надзором журналистов в оранжевом жилете.
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