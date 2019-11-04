abaika95:

сли побои сняли а я думаю сняли,то за сломанный нос,черепную и сотряс этому Киму очень неплохо влетит

Статья 107. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью В часть 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.18 г. № 180-VI (см. стар. ред.) 1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.