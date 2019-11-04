Victor Yang Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе... #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12098

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:36 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36641?1572863344 В конце прошлой недели он предложил нам примирение. Сначала предлагал 300 000 тенге, потом 1 млн тенге, но мы отказались. Мы хотим, чтобы он был наказан по суду за свою агрессию и хамство. Источник:

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36641?1572863344 отец до сих пор проходит амбулаторное лечение. Врачи констатировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у мужчины сломан нос и обширные гематомы лица. Источник:



Ну... если цель - наказать, то поступили правильно. Если цель - улучшить своё здоровье, то на суд не стоит рассчитывать - назначат выплату тысяч 100 суммарно за моральный и материальный ущерб - и всё. Хотя... могут, вроде, и штраф назначить - тот же миллион отдаст, но не потерпевшему, а государству.