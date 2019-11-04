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§ NG.kz
ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В момент столкновения с автобусом, который вез работников ССГПО из Качар в Рудный, трактор с прицепом действительно стоял на обочине без габаритных огней. Оба водители в момент аварии были трезвы.
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§ лимон
Re: ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.11.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попал тракторист и механик кх
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