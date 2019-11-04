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≡ «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 ноября в Южном отделе управления полиции Костаная потерпевшему сообщили, что личность водителя Lexus-570 установлена. Им оказался индивидуальный предприниматель Виталий КИМ, в недавнем прошлом - директор ТЦ «Астыкжан».
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§ kbkz1980
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4291
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позорный поступок.
Чем отделается?
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* abaika95
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще "хулиганка" чистой воды,молодцы что отказались от денег,надо доводить до конца только вот тоже есть некоторые вопросы конечно, нехорошие)
Ни в коем случае не оправдываю злоумышленника, с кулаками лезть последн
ее дело, тем более на старика но

Что-то незаметно было судя по видео что дед вприпрыжку собирался убирать свою машину, сразу полез "руководить" процессом объезда,нет подойти сказать,не торопись сейчас уберу,на месте мужика я б тоже пару ласковых ему сказал)


Цитата-//Кстати, в городском отделе полиции тоже не спешили с расследованием//

Не спешили в каком плане? Приняв заявление сели пить чай? Или просто положили в стопку таких же заявлений? Интересно подробности бы узнать данного обвинения)
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* drakon
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17734
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.11.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чем отделается?

Лёгким Испугом.
Дед, лучше бы Лимон - взял...
:lol: :oops:
Кто его посадит?
Он же директор... :lol: ;-)
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§ 3DO
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
3DO


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Сообщений: 1955
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Позорный поступок"
Как сказал бы один широкоизвестный в узких кругах автоблохер: "Это петушинный поступок."
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§ лимон
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.11.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так и живём, ни должность, ни возраст нынче не показатель адекватности
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§ yudjin
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
yudjin


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Сообщений: 6185
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.11.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасно конечно... сила есть-ума не надо! Даже и сказал если что-то - ответь, зачем бить старика... такие и детьми не погнушаются?
Избитый мой сосед, добродушный дядька, дачник.
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§ 3DO
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
3DO


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Сообщений: 1955
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "вприпрыжку собирался убирать свою машину"
Ну так наверное видел, что кореец вполне мог протиснуться, вот и не спешил.

Цитата: "пару ласковых ему сказал"
Ну, был бы там не дедок на старой классике, а солидный такой дяденька на аналогичной или еще более дорогой машине, инфа 146% что и ты и тот Ким, языки бы свои в попу-то и присунули. Ну ведь да?!
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§ Victor Yang
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12098
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.11.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В конце прошлой недели он предложил нам примирение. Сначала предлагал 300 000 тенге, потом 1 млн тенге, но мы отказались. Мы хотим, чтобы он был наказан по суду за свою агрессию и хамство. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36641?1572863344

Цитата:
отец до сих пор проходит амбулаторное лечение. Врачи констатировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у мужчины сломан нос и обширные гематомы лица. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36641?1572863344


Ну... если цель - наказать, то поступили правильно. Если цель - улучшить своё здоровье, то на суд не стоит рассчитывать - назначат выплату тысяч 100 суммарно за моральный и материальный ущерб - и всё. Хотя... могут, вроде, и штраф назначить - тот же миллион отдаст, но не потерпевшему, а государству.
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* abaika95
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну ведь да?!//


Если вы языки в попу присовываете когда видите солидных мужичков на хороших машинах то не надо всех по себе мерить))
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* abaika95
Re: «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если цель - улучшить своё здоровье, то на суд не стоит рассчитывать - назначат выплату тысяч 100 суммарно за моральный и материальный ущерб//


Если побои сняли а я думаю сняли,то за сломанный нос,черепную и сотряс этому Киму очень неплохо влетит
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