/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37147
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист из Нур-Султана Бекжан Киманов опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как в Казахстане связаны цены на мясо и скупщики. Пользователь отметил, что цифры в публикации примерные.
Читать новость

§ Добринцофф
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.11.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Свежо придание. И забивали забойщики ? И ветсправка прошла ?

Это было до появления убойных пунктов ,забивали сами.Насчёт справки уже и не припомню.
Профайл

§ Добринцофф
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.11.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А вы попробуйте пройти на базар

Вообще причём здесь базар?Что мясо кроме базара купить негде?
По моему базар уже давно перестал играть роль главного игрока на этом рынке.
Знаю несколько человек которые ушли с рынка,открыли свои мясные магазины,отделы и спокойно торгуют.
Я уже и забыл когда на базаре мясо брал,есть проверенный мясной магазин буру только там.
Профайл

§ Маркс
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.11.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я: А вы попробуйте пройти на базар, чтобы продать то же мясо . Не уверен, что у вас это получится

Добринцофф наивный, он забил себе теплое местечко в те времена, когда полным ходом шла борьба с крышеванием, начался переход к более-менее цивилизованной торговле, уже перестали коммерсантам разогревать утюгом внутренности, поэтому он и думает, что везде так же мило и спокойно. Легко можно что хочешь открыть и что хочешь продать.

То, что он один раз с мясом постоял на сквозняке, это отнюдь не значит, что он смог бы туда прийти во второй раз. Скорее всего, на второй день торговли он бежал бы подальше от рынка, размазывая по лицу горючие слезы вперемешку с кровавой юшкой из носа, без мяса и денег. Да и сам Добринцофф вряд ли бы пошел встречать с пирогами конкурентов, открывших магазин рядом с его вишневым садом.

А поймет все это Добринцофф только тогда, когда рядом с его магазином откроют супермаркет и хозяин супермаркета, глядя на жалкие потуги Добринцоффа скажет: "А кто тебе мешал открыть торговый дом или сеть магазинов? Что же ты мучался в своей коробчонке на сквозняке за несчастные 5-10 штук в день?"
Профайл

§ Я
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Я


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
открыли свои мясные магазины

Дельное предложение, открыть свой магазинчик в Костанае чтобы продать поросенка или крс
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 0
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх