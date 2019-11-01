Цитата: Я: А вы попробуйте пройти на базар, чтобы продать то же мясо . Не уверен, что у вас это получится

Добринцофф наивный, он забил себе теплое местечко в те времена, когда полным ходом шла борьба с крышеванием, начался переход к более-менее цивилизованной торговле, уже перестали коммерсантам разогревать утюгом внутренности, поэтому он и думает, что везде так же мило и спокойно. Легко можно что хочешь открыть и что хочешь продать.



То, что он один раз с мясом постоял на сквозняке, это отнюдь не значит, что он смог бы туда прийти во второй раз. Скорее всего, на второй день торговли он бежал бы подальше от рынка, размазывая по лицу горючие слезы вперемешку с кровавой юшкой из носа, без мяса и денег. Да и сам Добринцофф вряд ли бы пошел встречать с пирогами конкурентов, открывших магазин рядом с его вишневым садом.



А поймет все это Добринцофф только тогда, когда рядом с его магазином откроют супермаркет и хозяин супермаркета, глядя на жалкие потуги Добринцоффа скажет: "А кто тебе мешал открыть торговый дом или сеть магазинов? Что же ты мучался в своей коробчонке на сквозняке за несчастные 5-10 штук в день?"