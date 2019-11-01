Цитата: Маркс:



Цитата: Маркс:

Задачка для детей дошкольного возраста. Условия задачи: 1. Фермер - зарабатывает 40 тысяч тенге в месяц (1333 тенге в день). 2. Логист - имеет от 10 до 20 тысяч тенге в день. 3. Скупщик - зашибает от 28 до 40 тысяч в день. В месяц выходит 500-600 тысяч тенге прибыли. 4. Розничные - наваривают в день от 5 до 10 тысяч тенге.

Вот иза такого паритета цен у нас все производство в жопе так как всю прибыль получают посредники, а все риски несут производители, а должно быть наоборот тогда все производство пойдет в рост и чисто по мясу надо создавать кластеры от выращивания до переработки и продажи и только в этом случае все смогут справедливо распределять прибыль.